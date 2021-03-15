Fernando Muslera Türk futbolunun 1 numaralı kalecisini açıkladı

Galatasaray, Futbol Takımı Kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Muslera, zamanında ne kadar doğru kadar verdiğini şimdi bir kere daha iyi anladığını söyledi.

Galatasaray’a geldiğinden beri Türkiye’de birçok kaleci ile karşı karşıya oynadığını ifade eden Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisiyle ilgili gelen sorulara da cevap verdi.

İşte Muslera'nın dikkat çeken sözleri;

"Hepsine büyük saygı duyuyorum Gerçekten zor bir meslek. Kalecilikte bir gün kahraman, bir gün rezil siz oluyorsunuz. Sizin yapacağınız hatanın telafisi de yok. En zor yer kalecilik diye düşünüyorum. İsim olarak Türk kalecilik tarihinde efsanelerinden bir tanesi tanıdığım, bildiğim Rüştü Reçber’i birinci sıraya yazabiliriz. Günümüzde rakip olarak oynadığım gelecek vadeden kaleciler de var. Mert’i beğeniyorum. Altay iyi bir kaleci. Uğurcan, Ersin ve Göztepe’nin genç kalecisi var. Uzun yıllardır burada olduğum için Türk kaleciğinin geliştiğini görebiliyorum"