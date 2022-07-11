Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’da Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu. Kaptan Muslera, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili “Kendisiyle çalışmak çok iyi. Önceden tanıdığım biri. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görebiliyoruz. Çok güzel sinyaller alıyoruz. Ekibiyle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

"Hayal edemezdim"

“Galatasaray’da bu kadar uzun süre kalacağını düşünmüş müydün?” sorusuna ise Uruguaylı file bekçisi, “İmkansız. Gerçekten değil. Başka bir röportajda da bu soruyla karşılaşmıştım. Hiç hayal edemezdim. Müteşekkirim. Kulüp de bana verdiklerinden ben de o kulübe verdiğimden dolayı müteşekkirim. Asla unutamayacağım bir his” diyerek yanıt verdi.

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"Üç kelimeyle Galatasaray özetlenmez"

Galatasaray’ı 3 kelimeyle nasıl özetlersin? sorusuna Muslera, “Üç kelime Galatasaray’ı yazmak için yetmez. Çok büyük tarihi olan büyük bir kulüp. Bence canlı tarih” yanıtını verdi.

"2012'deki Süper Final'i unutamıyorum"

Muslera, “Geçmişte bir maçı yeniden oynama şansın olsaydı hangisi olurdu?” sorusu üzerine “Atmosfer açısından 2012’deki Süper Final’de, Fenerbahçe’nin stadında oynadığımız. Tekrardan o şampiyonluğu yaşamak isterdim. Unutulmaz bir an. İki kulüp arasındaki mücadeleci ruhtan bahsediyorum. Ama sonunda Galatasaray’ın kazanması lazımdı. Derbiler en keyifli maçlar. Oyuncular böylesi Super Clasico’yu oynamak, Milli Takım’da oynamak ister. Bunlar motivasyon nedenidir” cevabını verdi.

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"Bu sezon daha iyi geçecek"

Geçen sezonki başarısızlık için ise Galatasaray kaptanı, “Gerçeklerden kaçmayacağız. Burada geçirdiğim en kötü sezondu. Sportif açıdan da baktığımızda, başkanlıkla ilgili sıkıntılar. Bunların hepsinden çıkmamız gerekiyor. Yeni bir ortam oluşturuluyor. Yeni bir antrenör geldi, seçimler oldu. Problem çözülüyor. Bu sezon daha iyi geçecek. Galatasaray geçen sene hak etmediği bir yerdeydi. Bu oyuncuların da hatasıydı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etmemiz gerekiyor. Kesinlikle kendimizi ona odaklamamız gerekiyor” yorumunu yaptı.

"Uğurcan Çakır ve diğerleriyle konuşuyorum"

Türkiye’de başarılı kaleciler yetiştiğinin altını çizen Muslera, “Uğurcan’la, Altay’la, Ersin’le konuşuyorum. Her zaman birbirimizi tebrik ediyor, mesajlaşıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben geldiğimde Volkan Demirel, milli takım kalecisiydi. Türkiye’den çıkmış olan isimler bunlar. Güney Amerika bile bu isimleri biliyor” diye konuştu.