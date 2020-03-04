SÜPER LİG

Fernando: Şampiyon olma ihtimalimiz var

Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Fernando, Süper Lig’de şampiyonluk ihtimallerinin olduğunu ifade ederek, "Şimdiden şampiyonluktan bahsetmek haddini aşan bir iddialı bir duruş olarak düşünüyorum. Tabii ki şampiyon olma ihtimalimiz var” dedi.

Haber Merkezi İHA
Fernando bu sezon 22 maçta 6 gol ve 2 asistle oynadı.

Fernando bu sezon 22 maçta 6 gol ve 2 asistle oynadı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Fernando, takım olarak Galatasaray maçına odaklandıklarını belirtti. Güzel bir haftaya başladıklarını söyleyen Fernando, "Galatasaray maçı hazırlıklarımız da sürüyor. Şu anda tam konsantreyiz. Bu maçın önemini biliyoruz. Galip gelmemiz durumunda ligde birinciliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden çalışıyoruz" dedi.
"Ben genellikle maç maç düşünüyorum
Şampiyonluk ile ilgili yöneltilen soruya Brezilyalı futbolcu, "Şimdiden şampiyonluktan bahsetmek haddini aşan bir iddialı bir duruş olarak düşünüyorum. Tabii ki şampiyon olma ihtimalimiz var ama ben genellikle maç maç düşünüyorum. Sonuçta her maçı ve her engeli aştıkça daha iyi yerlere gelebilirsiniz. O yüzden bu şekilde devam etmekte fayda var. Son iki maçtır da şutlarım direkten dönüyor ama bu beni etkilemiyor. Elbette golü bulacağım. Bunlar futbolda olan şeyler" diye cevabını verdi.

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