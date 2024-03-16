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Spor

Fernando Santos isyan etti: 'Böyle bir penaltı görmedim'

Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste üçüncü maçından mağlup ayrıldı. Yenilginin ardından teknik direktör Fernando Santos önemli açıklamalarda bulundu.

23:14 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:19 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:

'Yapacak bir şey yok'

"Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok"


'Böyle bir penaltı görmedim'

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı"


'Suçlamaya gerek yok'

"Geçen haftaki çok kötü Gaziantep maçından beri iyi bir reaksiyon gösterdik aslında, oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi diyebilirim ama olmadı. Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdik, milli arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum"





#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Fernado Santos
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