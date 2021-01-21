FIFA ve UEFA resti çekti: O kulüpleri ve futbolcuları men ederiz Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, kurulması planlanan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve futbolcuların UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği bildirildi.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 14:25 Son Güncelleme: 21 Ocak 2021, 14:39 Yeni Şafak