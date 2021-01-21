Spor FIFA ve UEFA resti çekti O kulüpleri ve futbolcuları men ederiz
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FIFA ve UEFA resti çekti: O kulüpleri ve futbolcuları men ederiz

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, kurulması planlanan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve futbolcuların UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFA Başkanı Infantino
FIFA Başkanı Infantino

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine rest çekti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Medyada yer alan ve kulüpler tarafından kurulması gündemde olan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecektir" ifadelerine yer verildi.

  • Avrupa Süper Ligi projesi, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin bir araya gelerek kendi ülke liglerinden çıkıp bu özel ligde oynayacağı bir sistemi kapsıyordu.


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