Spor FIFA yılın 11i adaylarını açıkladı Dünyaca ünlü yıldız kadroda yer almadı
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FIFA yılın 11'i adaylarını açıkladı: Dünyaca ünlü yıldız kadroda yer almadı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday liste açıklandı. Listede Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın olmaması tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​FIFA yılın 11i adaylarını açıkladı: Dünyaca ünlü yıldız kadroda yer almadı
Neymar-Messi-Ronaldo

FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen Yılın 11'i aday listesi ortalığı karıştırdı. Yapılan listede Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. 29 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon 51 maçta, 31 gol ve 6 asistle oynamıştı. Salah bu sezonsa 22 maçta, 21 gol ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı.

17 Ocak'ta açıklanacak

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek. Yılın 11'i, 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak. Yılın 11'i için hazırlanan 23 kişilik liste şu şekilde;

  • Kaleci
  • Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)
  • Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)
  • Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)
  • Defans:
  • David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)
  • Jordi Alba (Barcelona, İspanya)
  • Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)
  • Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)
  • Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)
  • Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)
  • Orta saha
  • Sergio Busquets (Barcelona, İspanya)
  • Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)
  • Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)
  • Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)
  • Jorginho (Chelsea, İtalya)
  • N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)
  • Forvet:
  • Karim Benzema (Real Madrid, Fransa)
  • Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Portekiz)
  • Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norveç)
  • Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)
  • Romelu Lukaku (Inter/Chelsea, Belçika)
  • Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Fransa)
  • Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arjantina)
  • Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brezilya)

Listeye alınmayan Salah'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 100 milyon euro.
Listeye alınmayan Salah'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 100 milyon euro.
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