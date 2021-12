FIFA yılın 11'i adaylarını açıkladı: Dünyaca ünlü yıldız kadroda yer almadı

FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen Yılın 11'i aday listesi ortalığı karıştırdı. Yapılan listede Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. 29 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon 51 maçta, 31 gol ve 6 asistle oynamıştı. Salah bu sezonsa 22 maçta, 21 gol ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı.

17 Ocak'ta açıklanacak

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek. Yılın 11'i, 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak. Yılın 11'i için hazırlanan 23 kişilik liste şu şekilde;

Kaleci

Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

Defans:

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)

Jordi Alba (Barcelona, İspanya)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)

Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

Orta saha

Sergio Busquets (Barcelona, İspanya)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)

Jorginho (Chelsea, İtalya)

N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)

Forvet:

Karim Benzema (Real Madrid, Fransa)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Portekiz)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norveç)

Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)

Romelu Lukaku (Inter/Chelsea, Belçika)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Fransa)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arjantina)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brezilya)

