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FIFA'dan 'aslan payı' Beşiktaş'a

FIFA'nın, Dünya Kupası'nda futbolcusu bulunan kulüplere yaptığı ödeme içerisinde Türkiye'den en yüksek geliri Beşiktaş elde edecek.

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Vida, Muslera'dan sonra takımına en çok katkı getiren ikinci isim oldu.

Vida, Muslera'dan sonra takımına en çok katkı getiren ikinci isim oldu.

Fotoğraf: KAI PFAFFENBACH / Reuters

FIFA'nın Dünya Kupası'na oyuncu gönderen takımlar için oluşturduğu Kulüp Faydalandırma Programı, kulüplerin yüzünü güldürecek.

Skorer'de yer alan habere göre 2018 Dünya Kupası'nda kulüplere yapılması için ayrılan toplam miktar 209 milyon dolar olarak belirlenirken, Türkiye’deki kulüpler içinde en büyük payı Beşiktaş alacak. Siyah-beyazlılar 860 bin doları kasasına koyacak. 637 bin dolarla ikinci sırada bulunan Galatasaray'ı 536 bin dolarla Bursaspor takip etti.

Muslera, Vida'yı geçti

Türkiye'de forma giyen futbolcular arasında takımına en çok katkı getiren isim ise Galatasaraylı Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi 315 bin dolarla sarı-kırmızılılara önemli bir katkı sağladı. Beşiktaşlı Vida toplamda 392 bin dolar sağlasa da statü gereği bunun üçte 2’si siyah-beyazlılara geleceği için, Hırvat oyuncu Muslera'nın gerisinde kalmış oldu.

Muslera, kupanın grup aşamasını gol yemeden tamamlamıştı.
Muslera, kupanın grup aşamasını gol yemeden tamamlamıştı.
AA

Nagatomo ve Tosic'ten pay alacaklar

Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen Yuto Nagatomo'nun parası da Galatasaray ve Inter arasında paylaştırılacak. Aynı sebepten Beşiktaş da, eski futbolcusu Dusko Tosic üzerinden kazanacak. Sırbistan formasıyla turnuvada boy gösteren deneyimli futbolcu, milli takıma çağrıldığı sırada siyah-beyazlılardan ayrılmış olsa bile Beşiktaş'ın kasasına belli miktar bir para girecek.

  • Senegal Milli Takımı'nda bulunan Ndiaye de son kulübü Stoke City dışında Galatasaray ve Osmanlıspor'a da para kazandırdı.

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