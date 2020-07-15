SÜPER LİG

FIFA'dan tarihi karar: Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek mi?

FIFA, takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni sezonda takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

Yeni sezonda takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

FIFA, korona virüs pandemisi sonrası aldığı 5 oyuncu değişiklik hakkını, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.

FIFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre IFAB Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonunda kulüplere tanınan 5 oyuncu değişikliği hakkını 2020-2021 sezonunu sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Kural, Ağustos 2021’e kadar devam edecek. FIFA, bazı liglerin başlama ve bitiş süresinin daralması nedeniyle futbolcu sağlığını korumak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

FIFA ayrıca yaptığı açıklamada aldığı kararı federasyonlara ileterek, son kararın yerel federasyonlarda olduğunu da belirtti.

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