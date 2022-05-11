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Finalleri yönetecek hakemler belli oldu

UEFA, Avrupa kupalarında bu yılki final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Şampiyonlar Ligi finalini Fransız Clement Turpin, Avrupa Ligi finalini Sloven Slavko Vincic ve Konferans Ligi finalini Rumen Istvan Kovacs yönetecek.

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Haber Merkezi AA
Finalleri yönetecek hakemler belli oldu
UEFA

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Fransız Clement Turpin yönetecek.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda 18 Mayıs'ta Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın kozlarını paylaşacağı Avrupa Ligi finalinde Sloven Slavko Vincic görev alacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kombetare Arena'da Roma ile Feyenoord'un 25 Mayıs'ta karşılaşacağı Avrupa Konferans Ligi finalinde Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.

Barcelona ile Olimpik Lyon'un 21 Mayıs'ta İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde ise Fin Lina Lehtovaara görev yapacak.

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