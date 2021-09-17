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Fırtına golde tarih yazıyor

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 10 gol bulan Trabzonspor, yarınki Kasımpaşa maçında 3 gol daha atarsa, 5. haftalar itibarıyla gol yollarında tarihinin en iyi ikinci sezonunu yaşayacak. Bordo-mavili takım, 2004-05’te ilk 5 haftada 15 gol atarak bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına golde tarih yazıyor
Nwakaeme bu sezon bordo-mavili takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Süper Lig’de ilk 4 haftada topladığı 10 puan ile tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, söz konusu haftalar baz alındığında gol yollarında da en iyi dönemlerinden birini gerçekleştirdi. Geride kalan 4 haftalık bölümde rakip fileleri 10 kez havalandırarak ligin en golcü takımı konumunda yer alan bordo-mavililer, kendisi adına son 11 sezonun da en gollü başlangıcını yaptı.

İlk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydettiği 2010-11 sezonunun ardından bu sezon 10 golle son 11 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştiren Trabzonspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3 gol kaydetmesi durumunda ise ilk 5 haftalar itibarıyla tarihinde en çok gol kaydettiği ikinci performansını sergileyecek.

Karadeniz ekibi, 2004-05 sezonunda 5 haftalık bölümde 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.

  • Bu arada geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor’a sahasında 3-1 yenilen bordo-mavili takım, ardından çıktığı 16 lig maçını kaybetmedi. Trabzonspor, Kasımpaşa’ya da yenilmezse 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini de geride bırakacak.

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