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Spor Fırtına ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın
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Fırtına ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın

Süper Lig'in 35. haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan bordo-mavililer, Trabzonlu teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile 4, Özkan Sümer ile 2 şampiyonluk yaşayan bordo-mavililer, çok yaklaştığı şampiyonluk hedefini gerçekleştirmesi halinde ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile bu başarıyı yakalamış olacak.

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Haber Merkezi AA
Fırtına ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın
Abdullah Avcı

Süper Lig'in 35. haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor, bu hedefini gerçekleştirmesi halinde ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile bu başarıyı elde edecek.

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez İstanbul dışında çalıştırıcılık yaptığı bir takımda bu başarıyı göstermiş olacak. Bordo-mavililer de ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluk yaşayacak.

6 şampiyonluk 'yerlinin yerlisi' ile

Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı. Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.

Trabzon dışından ilk teknik direktör

Abdullah Avcı, Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatması halinde, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettirmiş olacak.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, böylelikle 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakalayacak. Trabzonspor'da tüm şampiyonluklar da Türk teknik direktörlerle gelmiş olacak.
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