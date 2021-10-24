​Fırtına zirveyi sevdi

Trabzonspor’un Göztepe’yi 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Gervinho, “Açıkçası zor bir galibiyetti. Karşımızda motive olmuş, sert basan, iyi oynayan bir takım vardı. Sahada ciddi ve sakin kalmayı başardık. Bizim açımızdan en önemli olan şey 3 puanı almaktı” dedi.