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Fırtına zirveyi sevdi

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe’yi deplasmanda mağlup ederek zirvedeki yerini en yakın rakibine 5 puan fark atarak korudu. Ligdeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkaran bordo-mavili takımın galibiyet golünü Gervinho attı

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Fırtına zirveyi sevdi
Trabzonspor’un Göztepe’yi 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Gervinho, “Açıkçası zor bir galibiyetti. Karşımızda motive olmuş, sert basan, iyi oynayan bir takım vardı. Sahada ciddi ve sakin kalmayı başardık. Bizim açımızdan en önemli olan şey 3 puanı almaktı” dedi.

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. hafta maçında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek hem zirvedeki yerini korudu hem de yenilmezlik serisini 22 karşılaşmaya çıkardı.

  • Taraftarının desteğiyle maça başlayan Göztepe, oyunun ilk bölümünde etkili ataklar geliştirirken, savunmaya ağırlık verip sabırlı oyunu ile bu baskıyı kıran Trabzonspor, özellikle ikinci bölgede çok top kaybıyla oynayınca kalesinde sıkıntı yaşadı. Ev sahibi ekip maçın başlarında Yalçın ve Ndiaye ile pozisyonlar bulmasına rağmen önce Denswil sonra ise kaleci Uğurcan hata yapmadı. Bakasetas’ın olmaması, Hamsik’in de sakatlıktan yeni çıkmış olması nedeni ile ikinci bölgede üstünlük kuramayan Trabzonspor, geçişlerde Abdülkadir Ömür’ün başlattığı ataklarla oyunda dengeyi kurdu ancak Göztepe kalesinde pozisyon bulamadı. İlk yarının sonlarına doğru Göztepe atağında Jahovic’ten önce kaleci Uğurcan tehlikeyi önledi.

İkinci yarıya Yusuf-Siopis değişikliğiyle başlayan Trabzonspor, daha atak göründü. 56’da Abdülkadir’in pasında defansın arkasına sarkan Gervinho, sol çaprazdan attığı golle bordo-mavili takımı öne geçirdi. Son bölümde Göztepe atakları sonuç vermedi ve Trabzonspor en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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