Spor Formula 1 Azerbaycan Grand Prixsini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı
F1

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın altıncı yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı. Sergio Perez bu zaferle sezonun ilk ve kariyerinin ikinci galibiyetini kazanmış oldu.

Haber Merkezi DHA
Formula 1 Azerbaycan Grand Prixsini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı
Azerbaycan'daki yarışı Sergio Perez birinci sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleşti.

Red Bull takımının pilotu Sergio Perez Azerbaycan Grand Prix'inde sezonun ilk zaferini ve kariyerinin ikinci galibiyetini kazandı.

Heyecanlı geçen yarışın bitimine beş tur kala takım arkadaşı Max Verstappen, yarışı lider götürürken lastiğinin patlamasıyla yarış dışı kaldı. Kazaya rağmen Max Verstappen, şampiyonada liderliğini korumayı başardı.

  • Yarışı liderin 1.968 saniye gerisinde tamamlayan Aston Martin pilotu Alman Sebastian Vettel ikinci, liderden 2.762 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Alpha Tauri'den Pierre Gasly ise üçüncü oldu.

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