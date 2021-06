Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleşti.

Red Bull takımının pilotu Sergio Perez Azerbaycan Grand Prix'inde sezonun ilk zaferini ve kariyerinin ikinci galibiyetini kazandı.

Heyecanlı geçen yarışın bitimine beş tur kala takım arkadaşı Max Verstappen, yarışı lider götürürken lastiğinin patlamasıyla yarış dışı kaldı. Kazaya rağmen Max Verstappen, şampiyonada liderliğini korumayı başardı.

Yarışı liderin 1.968 saniye gerisinde tamamlayan Aston Martin pilotu Alman Sebastian Vettel ikinci, liderden 2.762 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Alpha Tauri'den Pierre Gasly ise üçüncü oldu.

CHECO WINS IN BAKU!



It's his first victory for Red Bull, and only the second of his career!



He took P1 after Max Verstappen's crash, and had to hold on during a dramatic restart after the red flag