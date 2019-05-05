Franck Ribery sezon sonunda Münih'ten ayrılıyor

Bayern Münih Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransız yıldızın sezon sonunda ayrılacağını belirterek, "Franck Ribery sözleşmesini yenilemeyecek ve yaz ayında ayrılacak. Her şey için teşekkürler Frank" mesajını gönderdi.

2007 yaz ayında Marsilya'dan transfer edilen 36 yaşındaki futbolcu, 8 Bundesliga Şampiyonluğu ve 1 Şampiyonluğu yaşadı.

Kulübün yöneticilerinden Karl-Heinz Rummenigge ise "Franck ve Arjen harika futbolcular. Bayern kulübü olarak ikisine de çok şey borçluyuz. Onlara harika bir veda töreni düzenleyeceğiz. İkisi de Bayern'in en başarılı 10 yılına fantastik futbollarıyla katkıda bulundu." şeklinde konuştu. Öte yandan iki oyuncu için 2020 yılında bir jübile maçının oynanacağı belirtildi.