Fransa'da Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransız ekibi Monaco, sahasında temsilcimiz Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Fransız polisinin, Trabzonsporlu taraftarlara köpeklerle arama yapması tepkilere neden oldu.
Köpek, taraftarı ısırmaya çalıştı
Stadın önünde bordo-mavili taraftarları 10'lı gruplar halinde sıraya dizen Fransız polisi, köpeklerle tek tek futbolseverlerin üzerini aradı. Ayrıca bir köpeğin, taraftarlardan birisinin ayağını ısırmaya çalıştığı öğrenildi.
- Fransız polisinin, Trabzonsporlu taraftarları bu şekilde araması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme otururken, yoğun tepki oluştu.
Fransız polisinin köpeklerle aramaya yaptığı anlar;
10’ar kisi sıraya düzerek Köpekler ile arama yapiyorlar, iki taraftarimizin ayagini isirmaya calisti, @giraykacar @yunusemresel @hasantuncel61 @haber_61 pic.twitter.com/IhRO3odMcG
10’ar kisi sıraya düzerek Köpekler ile arama yapiyorlar, iki taraftarimizin ayagini isirmaya calisti, @giraykacar @yunusemresel @hasantuncel61 @haber_61 pic.twitter.com/IhRO3odMcG— Recep Ayaz (@recep__ayaz) October 6, 2022