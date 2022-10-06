Fransa'da Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fransız polisinin, Trabzonsporlu taraftarları köpeklerle araması ve bir köpeğin, taraftara saldırması tepkilere neden oldu.

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