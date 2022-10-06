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Fransa'da Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fransız polisinin, Trabzonsporlu taraftarları köpeklerle araması ve bir köpeğin, taraftara saldırması tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale
Fransız polisi, köpeklerle arama yaptı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransız ekibi Monaco, sahasında temsilcimiz Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Fransız polisinin, Trabzonsporlu taraftarlara köpeklerle arama yapması tepkilere neden oldu.

Köpek, taraftarı ısırmaya çalıştı

Stadın önünde bordo-mavili taraftarları 10'lı gruplar halinde sıraya dizen Fransız polisi, köpeklerle tek tek futbolseverlerin üzerini aradı. Ayrıca bir köpeğin, taraftarlardan birisinin ayağını ısırmaya çalıştığı öğrenildi.

  • Fransız polisinin, Trabzonsporlu taraftarları bu şekilde araması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme otururken, yoğun tepki oluştu.

Fransız polisinin köpeklerle aramaya yaptığı anlar;

Köpek, Trabzonsporlu bir taraftarı ısırmaya çalıştı.
Köpek, Trabzonsporlu bir taraftarı ısırmaya çalıştı.
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