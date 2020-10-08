MİLLİ TAKIM

Fransa'nın yeni yıldızı Camavinga kimdir?

Fransa Ukrayna'yı sahadan sildi, 17 yaşındaki futbolcu maça damga vurdu

Son dünya şampiyonu Fransa, hazırlık maçında karşılaştığı Ukrayna'yı 7-1 mağlup etti. Maçın açılış golünü atan 17 yaşındaki Camavinga, gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Genç oyuncunun milli takım formasıyla attığı şık golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Camavinga'nın gol vuruşu

Camavinga'nın gol vuruşu

Fransa, Stade De France'ta oynanan hazırlık maçında Ukrayna'yı konuk etti. Rakibini sahadan silen ev sahibi ekip mücadeleyi 7-1 kazandı.

Fransa'ya farklı galibiyeti getiren golleri, Camavinga, Giroud (2), Mykolenko (K.K.), Tolisso, Mbappe ve Griezmann kaydetti.

Ukrayna'nın tek golünü ise Tsihankov attı.

Maça ilk 11'de başlayan Camavinga, karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Pogba'ya bıraktı.
Maça ilk 11'de başlayan Camavinga, karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Pogba'ya bıraktı.
Reuters

Bir yıldız doğuyor: Eduardo Camavinga

Futbol dünyasının son yıldız adaylarından Camavinga, Fransa Milli Takım formasıyla çıktığı ilk maçta gol attı. Ukrayna karşısında şık bir vuruşla fileleri havalandıran 17 yaşındaki futbolcu, maçtaki performansıyla büyük alkış aldı. Futbol otoriteleri, Fransa'da Rennes forması giyen orta saha oyuncusu Camavinga'nın adından sıkça söz ettireceğini ifade etti.

İşte Camavinga'nın Fransa Milli Takım formasıyla attığı ilk gol;

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