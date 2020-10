Fransa Ukrayna'yı sahadan sildi, 17 yaşındaki futbolcu maça damga vurdu

Fransa, Stade De France'ta oynanan hazırlık maçında Ukrayna'yı konuk etti. Rakibini sahadan silen ev sahibi ekip mücadeleyi 7-1 kazandı.

Fransa'ya farklı galibiyeti getiren golleri, Camavinga, Giroud (2), Mykolenko (K.K.), Tolisso, Mbappe ve Griezmann kaydetti.

Ukrayna'nın tek golünü ise Tsihankov attı.

Bir yıldız doğuyor: Eduardo Camavinga

Futbol dünyasının son yıldız adaylarından Camavinga, Fransa Milli Takım formasıyla çıktığı ilk maçta gol attı. Ukrayna karşısında şık bir vuruşla fileleri havalandıran 17 yaşındaki futbolcu, maçtaki performansıyla büyük alkış aldı. Futbol otoriteleri, Fransa'da Rennes forması giyen orta saha oyuncusu Camavinga'nın adından sıkça söz ettireceğini ifade etti.

İşte Camavinga'nın Fransa Milli Takım formasıyla attığı ilk gol;