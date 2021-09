Fransız futbolcu hayatını kaybetti: 39 yıldır komadaydı

PSG Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 39 yıldır komada bulunan Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, tedavi gördüğü Nimes Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kulüp, futbolcunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Le @PSG_inside a perdu, ce lundi 6 septembre, l’un de ses glorieux anciens. Défenseur des Rouge et Bleu et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Adams avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979.



Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2021

Anma töreni düzenlenecek

Öte yandan, Nice Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Jean-Pierre Adams'ın ailesinin ve yakınlarının acısına ortak olunduğu ifade edilirken, eski oyuncuları Adams için 19 Eylül'de oynanacak Nice-Monaco karşılaşması öncesinde anma töreni düzenleneceği belirtildi.

Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Jean-Pierre Adams, profesyonel futbol kariyerine 1970'te Nimes ekibinde başladı. Jean-Pierre Adams, 1973-1977 yıllarında Nice ve 1977-1979 yıllarında PSG'de oynadı.

22 kez Fransa Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Jean-Pierre Adams, 17 Mart 1982'de ameliyat sırasında yapılan hatalı tıbbi müdahale sonucu komaya girmişti.

L'#OGCNice a appris avec déchirement la disparition de Jean-Pierre Adams plongé dans le coma depuis le 17 mars 1982.

L'ancien défenseur a porté les couleurs du Gym à 145 reprises de 1973 à 1977.



L'OGCNice s'associe à la peine de ses proches qui ont veillé sur lui pendant 39 ans. pic.twitter.com/i75yOBOhgb — OGC Nice (@ogcnice) September 6, 2021