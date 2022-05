Fransızlar sınıfta kaldı: Şampiyonlar Ligi finalinde skandal

Liverpool ile Real Madrid arasında 22.00'de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin başlama saatine üç kez erteleme geldi. Stadyum dışındaki organizasyon sorunları nedeniyle mücadele önce 22.15'e sonra 22.30'a ertelendi. UEFA bir açıklama yayınlayarak 22.30'a ertelenen maçın başlama saatini 22.36 olarak yeniden güncelledi.

Finali yerinde takip eden gazetecilerin aktardıklarına göre şu ana kadar Şampiyonlar Ligi finalinde olanlar;

-15 bin biletsiz taraftar geldi.

-Taraftarlar saatlerce içeri alınamadı.

-Çocukların olduğu bölgelerde biber gazı sıkıldı.

-Maç 36 dakika ertelendi.

Fransız polisi Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Liverpool ve Real Madridli taraftarların tepkisini çekti;



▪Stadyum dışında gerekli önlemler alınmadı

▪Çocuklu ailelerin bulunduğu bölüme gazlı müdahale yapıldı

▪Biletleri olmasına rağmen taraftarlar stada alınmadı #UCLFinal pic.twitter.com/8FDqE2RemN REKLAM May 28, 2022

İşte final öncesinde yaşanan olaylardan bazıları;

Pepper spraying children. Defend that.#UCL | #UCLfinal

pic.twitter.com/qmiCLACvy5 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 28, 2022

People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris.



Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORT pic.twitter.com/Y6OAi63zdb — Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022