Fransızları korku sardı: Stade de France’ta 40 bin Türk olacak
MİLLİ TAKIM

Fransızları korku sardı: Stade de France’ta 40 bin Türk olacak

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile Paris’te oynayacağı maça gurbetçilerimiz adeta çıkarma yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gurbetçiler, Milli Takımı'ı Fransa'da yalnız bırakmayacak.

Gurbetçiler, Milli Takımı'ı Fransa'da yalnız bırakmayacak.

A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Fransa ile oynayacağı maça Türk taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L’Equipe’e verilen açıklamada, “Emniyet güçlerinden bu maç için ekstra destek istedik. Alarm durumuna geçtik. Maçın biletleri, normalden daha hızlı bir şekilde satılıyor ve neredeyse tükendi. 1-2 gün içerisinde de tamamen tükenmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Türk taraftarlar için ayırdığımız 3 bin 200 bilet günler öncesinden tükendi. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin civarında Türk taraftar olacağını tahmin ediyoruz” denildi. Haberin devamında, Fransız emniyetinin maçın oynanacağı Stade de France’ın bulunduğu Saint-Denis’de ekstra önlemler aldığı vurgulandı.

Milli Takımımızın Fransa ile yarın 81 bin 338 kişi kapasiteli Stade de France’ta karşı karşıya gelecek.

Stade de France
Stade de France

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