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Gael Clichy sahalara geri döndü: Sürpriz takıma imza attı

Başakşehir'in şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan Gael Clichy sezon sonunda takımdan ayrılmış ve hiçbir takımla anlaşmamıştı. 35 yaşındaki sol bekin yeni takımı belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gael Clichy

Gael Clichy

Fotoğraf: DHA

Başakşehir'de gösterdiği performansla şampiyonluğu getiren oyunculardan biri olan Gael Clichy kulüpsüz statüdeydi. Fransız sol bekin yeni takımı belli oldu.

35 yaşındaki futbolcu sürpriz bir kararla İsviçre takımlarından Servette ile anlaşmaya vardı. Clichy, yeni formasıyla poz verirken Servette ile yaptığı anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu öğrenildi.

  • Clichy, Başakşehir'e Manchester City'den bedelsiz olarak transfer olmuş ve İstanbul ekibinde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamıştı.

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