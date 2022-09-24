Spor Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Canlı yayın olacak mı?
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Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Canlı yayın olacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek amacıyla bugün Nef Stadyumu'nda İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Yaklaşık 30 bin taraftarın tribünden izleyeceği ve yeni transferler Mata ile Icardi'nin de 11'de başlayacağı karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakanın hangi kanalda ya da platformda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - İstanbulspor

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek amacıyla bugün Nef Stadyumu'nda İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Yaklaşık 30 bin taraftarın tribünden izleyeceği ve yeni transferler Mata ile Icardi'nin de 11'de başlayacağı karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakanın hangi kanalda ya da platformda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçın detaylarıysa belli oldu.

Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın, bugün saat 19:00'da evinde İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık müsabakası D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak. D-Smart aboneliği bulunmayan futbol severler, Yeni Şafak Spor'un canlı skor sayfasından mücadelenin canlı takibini yapabilecek.

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