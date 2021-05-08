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Galatasaray-Beşiktaş

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki bu önemli karşılamanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Beşiktaş
​Galatasaray-Beşiktaş

Ligde geride kalan 39 haftada Beşiktaş, 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlı ekibi 76 puanla Fenerbahçe, 75 puanla Galatasaray takip ediyor. Üç takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse de bitime 3 maç kala Beşiktaş'ın çok ciddi bir avantajı bulunuyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Beşiktaş, bu hafta alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edebilecek konumda. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde iyi başlayamadığı sezonda son 3 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 3. sıradaki Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, sahadan puanla ayrılması halinde sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını bitirecek.

Lig ikincisi Fenerbahçe de ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, derbiden alınacak 1 puan Beşiktaş'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak. Fenerbahçe deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray derbisinden 3 puan alması gerekecek.

Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.

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