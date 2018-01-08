Galatasaray Emre Mor için görüşmelere başladı

Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılıların, yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldığı belirtildi.
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Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor’u kiralamak için harekete geçti.
NTV Spor'da yer alan habere göre milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Sarı-kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.
Öncelikli hedef 'kiralık'
İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre'yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.
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