Galatasaray Emre Mor için görüşmelere başladı

Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor’u kiralamak için harekete geçti.

NTV Spor'da yer alan habere göre milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Sarı-kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.

Öncelikli hedef 'kiralık'

İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre'yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.

Barcelona maçında Emre Mor rüzgarı İspanya Kral Kupası son 16 turunda, milli futbolcu Emre Mor'un görev yaptığı Celta Vigo ile Barcelona arasındaki karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Balaidos Stadı'nda oynanan son 16 turu ilk maçında Celta Vigo, Barcelona'yı konuk etti.Barcelona, 15. dakikada Jose Arnaiz'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Pione Sisto, bu gole 31. dakikada karşılık verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Celta Vigo'da milli futbolcu Emre Mor, 67. dakikada Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Barcelona'da ise sakatlığı geçen Fransız futbolcu Ousmane Dembele, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.İki takım arasındaki rövanş maçı, 11 Ocak'ta Camp Nou'da yapılacak.Kupada günün diğer maçında ise Leganes, milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi takım Leganes'e galibiyeti getiren golü, 49. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat attı. Enes Ünal, ilk 11'de başladığı mücadelenin 61. dakikasında yerini Carlos Bacca'ya bıraktı. Karşılaşmanın rövanşı, 10 Ocak'ta El Madrigal Stadı'nda oynanacak.