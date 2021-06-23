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Galatasaray idmanında Radamel Falcao'nun dikkat çeken görüntüsü

COVID testi negatif çıktıktan sonra Galatasaray ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve bugün takımla çalışmalar yapan Radamel Falcao'nun görüntüsü dikkat çekti. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda başında yara izi olduğu görülen oyuncunun bu durumu merak uyandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray idmanında Radamel Falcaonun dikkat çeken görüntüsü
Radamel Falcao'nun idmandaki görüntüsü dikkat çekti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sarı kırmızılı forma ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geldiği günden bu yana büyük beklenti içinde olunan oyuncu yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemedi. Yeni sezonda takımda kalması halinde yine büyük beklenti duyulacak futbolcunun bugünkü görüntüsü dikkat çekti.

Galatasaray'ın paylaştığı idman fotoğraflarında başında yara izi olduğu görülen oyuncunun bu durumu merak uyandırdı. Falcao'nun başındaki izin sezonun son haftalarında idmanda yaşanan çarpışma sonucu olduğu öne sürüldü.

  • Falcao yüzünün de etkilendiği çarpışma sonrasında ameliyat olmuştu.

Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı
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Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı
Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı. Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.

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