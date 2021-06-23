Galatasaray idmanında Radamel Falcao'nun dikkat çeken görüntüsü

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sarı kırmızılı forma ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geldiği günden bu yana büyük beklenti içinde olunan oyuncu yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemedi. Yeni sezonda takımda kalması halinde yine büyük beklenti duyulacak futbolcunun bugünkü görüntüsü dikkat çekti.

Galatasaray'ın paylaştığı idman fotoğraflarında başında yara izi olduğu görülen oyuncunun bu durumu merak uyandırdı. Falcao'nun başındaki izin sezonun son haftalarında idmanda yaşanan çarpışma sonucu olduğu öne sürüldü.

Falcao yüzünün de etkilendiği çarpışma sonrasında ameliyat olmuştu.

📸 Günün ilk antrenmanını gerçekleştirdik 💪 pic.twitter.com/Brr8rYdyUE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 23, 2021