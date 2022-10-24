Galatasaray idmanında yeni antrenör: Görevine başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz bugün Florya'daki mesaisine başladı. Julian Nagelsmann'ın da yardımcılığını yapan Volz, sarı kırmızılılarda Okan Buruk'a bilimsel alanda katkılar sunacak.
- Oyuncu analizi konusunda uzmanlığı bulunan Volz'un scouting departmanına da destekte bulunması bekleniyor.