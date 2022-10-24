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Galatasaray idmanında yeni antrenör: Görevine başladı

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı kırmızılılar bugün ara vermeden Florya'da çalışmalara başladı. Antrenmanda teknik kadroya yeni katılan Moritz Volz da yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaray idmanında yeni antrenör: Görevine başladı
Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz takıma katıldı.

Galatasaray, Süper Lig’in 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz bugün Florya'daki mesaisine başladı. Julian Nagelsmann'ın da yardımcılığını yapan Volz, sarı kırmızılılarda Okan Buruk'a bilimsel alanda katkılar sunacak.

  • Oyuncu analizi konusunda uzmanlığı bulunan Volz'un scouting departmanına da destekte bulunması bekleniyor.
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