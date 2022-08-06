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Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Antalyaspor, 7 yıldır sahasında galibiyet alamadığı rakibini mağlup etmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon kırdığı ve devam eden rekorlarını da geliştirmenin de planlarını yapıyor.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaray ile Antalyaspor Süper Ligde 53. kez karşılaşacak
Antalyaspor ile Galatasaray maçı yarın saat 21:45'te başlayacak.

2022- 2023 sezonunun ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, Pazar günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Şahin yönetiminde hafta boyunca yaptıkları çalışmada sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yaptı.
Toplamda 63. kez karşılaşacaklar

Antalyaspor ile Galatasaray sezonun ilk maçında oynayacakları mücadele ile Süper Lig'de 53, toplamda ise 63'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 62 maçın 10'u Türkiye Kupası, 52'si ise Spor Toto Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor, toplamda oynanan 62 maçta 8 galibiyet, 18 beraberlik ve 36 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
Antalya'da Galatasaray üstün
Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılıların Antalya'da oynadığı maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Antalya'da oynanan 31 maçta Antalyaspor sadece 4 galibiyet alırken, 11 beraberlik ve 16 da yenilgi aldı. Geçen sezonun son haftasında Antalya'da oynanan Spor Toto Süper Lig maçında iki takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Akdeniz ekibi Antalyaspor, 2015-2016 sezonundan sonra Antalya'da ağırladığı Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi. Antalyaspor 2015- 2016 sezonunda Antalya'da oynanan maçta rakibini 4-2 mağlup ederken sonrasında oynadığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

📸 Fraport TAV Antalyasporumuz, Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/oUU8z142wQ

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