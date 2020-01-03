SÜPER LİG

Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, devre arası transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Sarı kırmızılılar Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi ve Monaco'da forma giyen eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuru, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.

Henry Onyekuru, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.

Galatasaray'da Ocak ayında beklenen transfer operasyonu başladı. Sarı kırmızılılarda hedeflenen ilk oyuncular olan Onyekuru ve Saracchi ile anlaşmaya varıldı.

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru’nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu’nda (KAP) yer alan açıklamada şöyle denildi;

  • "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

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