Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray'da Ocak ayında beklenen transfer operasyonu başladı. Sarı kırmızılılarda hedeflenen ilk oyuncular olan Onyekuru ve Saracchi ile anlaşmaya varıldı.

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru’nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu’nda (KAP) yer alan açıklamada şöyle denildi;