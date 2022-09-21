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Galatasaray pes etmiyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde pes etmeyen ve mücadeleci bir yapıya büründü. Karşılaşmalarda 1-0 geriye düşse de oyundan kopmayan Buruk’un Aslan’ı, birçok maçı da son dakikalarda attığı gollerle kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray pes etmiyor
Galatasaray ligde ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon gösterdiği başarılı performansla geçtiğimiz yılın izlerini silmeye başladı. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takımın lider Adana Demirspor ile eşit puanı bulunuyor. Bu sezon 3 maçta 1-0 geriye düşen Galatasaray, pes etmeyen yapısıyla dikkat çekti. Gaziantep ve Kasımpaşa maçları geriden gelinerek kazanıldı.

Son düdüğe kadar

Sarı-kırmızılı takım, 90 dakika mücadeleden kopmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Galatasaray; Antalya, Ümraniye, Gaziantep ve Konya maçlarının galibiyet gollerini 80. dakikada sonra buldu. Fiziksel açıdan diri kalan sarı-kırmızılılar, Konya maçında 119 kilometre kat ederek bu sezonun en yüksek sayısına ulaşırken, geride kalan 7 haftanın 5’inde en az 110 kilometre kat etti.

  • Galatasaray’da bireysel performanslar da yukarı çıkmaya başladı. Bu sezon çıktığı 7 maçta 148 ikili mücadeleye giren Galatasaraylı oyuncular, 78’ini kazanarak yüzde 52’lik oran yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, ikili mücadele kazanma oranında yüzde 53’ü bulan Fenerbahçe ve Konyaspor’un ardından 3. sırada yer aldı.

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