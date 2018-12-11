Galatasaray'ın Avrupa'daki kritik sınavı

Galatasaray-Porto maçı beIN Sports 1'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı ise yenisafak.com'da olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bugün sahasında Porto ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılması ya da grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova'nın Schalke karşısında puan kaybetmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray-Porto maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Porto arasında oynanacak mücadele 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray Porto maçını şifresiz veren kanal

Futbolseverler Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek. CBC Sport'un Facebook hesabından yapılan açıklamada Galatasaray-Porto maçının yayınlanacağı duyuruldu.

CBC Sport frekans bilgileri şöyle;

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Galatasaray-Porto maçının 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz;

Galatasaray’ın Avrupa’daki 277. randevusu

Galatasaray, Porto karşılaşması ile Avrupa kupalarında 277. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce çıktığı 276 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 105 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 409 gol gördü.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Portekiz temsilcisiyle oynayacakları maçın kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 110. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 109 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 54 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 180 gole kapatamadı.

Serdar Aziz cezalı

Galatasaray’da Serdar Aziz sarı kart cezasından dolayı Porto karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Sinan Gümüş ile Younes Belhanda’nın da sakatlıkları devam ediyor. Bu önemli müsabaka öncesi Martin Linnes ile Ryan Donk ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Porto’da tanıdık isimler

Porto’da Türkiye’de forma giymiş birçok isim bulunuyor. Brezilyalı futbolcu Alex Telles Galatasaray’da, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ve Brezilyalı Fabiano Fenerbahçe’de oynamıştı. Galatasaray’da oynayan Maicon ise bir dönem Porto kadrosundaydı.