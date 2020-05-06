SÜPER LİG

Galatasaray sahaya indi: Sosyal mesafeli idman

Galatasaray Futbol Takımı, sosyal mesafe kuralları kapsamında idmanlara başladı. Sarı kırmızılılarda teknik heyet 4'erli gruplar halinde futbolcularla çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, uzun süre sonra ilk defa gruplar halinde idmanlara başladı.

Galatasaray, uzun süre sonra ilk defa gruplar halinde idmanlara başladı.

Koroanavirüs dolayısıyla çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray ilk kez sahaya indi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan idmanda Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer aldı. Mariano ise salonda çalıştı.

Sarı kırmızılıların 4'erli gruplar halinde çalışmalara devam edeceği aktarılırken takım kaptanı Fernando Muslera da arkadaşlarından ayrı olarak refleks çalışmaları yaptı.

Fatih Terim ve ekibinin hazırladığı kondisyon idmanlarının bu şekilde devam edeceği belirtildi.

Daha fazlanGalatasaray antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak başladı.
Daha fazlanGalatasaray antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak başladı.

Daha fazlanGalatasaray antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak başladı.
Daha fazlanGalatasaray antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak başladı.

Daha fazlanGalatasaray antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak başladı.
Daha fazlanGalatasaray antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak başladı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Beşiktaş sosyal mesafe kurallarına uygun olar...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.