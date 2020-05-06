Galatasaray sahaya indi: Sosyal mesafeli idman

Koroanavirüs dolayısıyla çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray ilk kez sahaya indi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan idmanda Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer aldı. Mariano ise salonda çalıştı.

Sarı kırmızılıların 4'erli gruplar halinde çalışmalara devam edeceği aktarılırken takım kaptanı Fernando Muslera da arkadaşlarından ayrı olarak refleks çalışmaları yaptı.

Fatih Terim ve ekibinin hazırladığı kondisyon idmanlarının bu şekilde devam edeceği belirtildi.