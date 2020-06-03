Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin sezonu kapattı

Almanya’nın Werder Bremen ekibinde forma giyen Nuri Şahin, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü Eintracht Frankfurt maçında sakatlanan milli futbolcunun sezonu kapattığını belirtti. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.

Alman basını ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri’nin takımdan ayrılacağını ve Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiğini öne sürdü. Haberlerde Werder Bremen’in eski kaptanı olan Max Kruse’nin bu transferde önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekildi.