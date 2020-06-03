BUNDESLİGA

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin sezonu kapattı

Sezon sonunda Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek olan ve adı bir süredir hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Nuri Şahin'in, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahin bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 4 asist kaydetti.

Nuri Şahin bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 4 asist kaydetti.

Almanya’nın Werder Bremen ekibinde forma giyen Nuri Şahin, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü Eintracht Frankfurt maçında sakatlanan milli futbolcunun sezonu kapattığını belirtti. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.

Alman basını ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri’nin takımdan ayrılacağını ve Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiğini öne sürdü. Haberlerde Werder Bremen’in eski kaptanı olan Max Kruse’nin bu transferde önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

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