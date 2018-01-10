Galatasaray'a Antalya'da sürpriz rakip

Galatasaray'da devre arası hazırlıkları tüm hızıyla sürerken sarı kırmızılıların maç programına dair bir açıklama yapıldı.

Bu açıklamaya göre Galatasaray, eski oyuncusu Hagi'nin takımı Viitorul Constanta ile hazırlık maçına çıkacak.

Kamp çalışmalarının sürdürüldüğü Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde seyircisiz olarak gerçekleşecek mücadele, 14 Ocak Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

Galatasaray, Antalya'daki hazırlıklar kapsamında Gheorge Hagi'nin takımı Viitorul Constanta ile bir hazırlık maçı yapacak. (@Emishor) pic.twitter.com/NvIENwLnrH