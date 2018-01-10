SÜPER LİG

Galatasaray'a Antalya'da sürpriz rakip

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, devre arası kampında sürpriz bir rakiple hazırlık mücadelesine çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor.

Galatasaray'da devre arası hazırlıkları tüm hızıyla sürerken sarı kırmızılıların maç programına dair bir açıklama yapıldı.

Bu açıklamaya göre Galatasaray, eski oyuncusu Hagi'nin takımı Viitorul Constanta ile hazırlık maçına çıkacak.

  • Kamp çalışmalarının sürdürüldüğü Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde seyircisiz olarak gerçekleşecek mücadele, 14 Ocak Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

Galatasaray, Antalya'daki hazırlıklar kapsamında Gheorge Hagi'nin takımı Viitorul Constanta ile bir hazırlık maçı yapacak. (@Emishor) pic.twitter.com/NvIENwLnrH

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