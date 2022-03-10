Galatasaray'da Barcelona maçı öncesinde Arda Turan tartışması

Arda Turan - Atletico Madrid'den sonra Barcelona'ya transfer olmuştu. Milli futbolcu ilk döneminde iyi bir performans sergilese de sonrasında düşüşe geçmişti.

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan için sarı kırmızılıların yönetimi eleştiri konusu oldu.

Fatih Terim ile poz vermesinin ardından takımda yer almamaya başlayan tecrübeli futbolcu, Barcelona'ya götürülmedi. Eski bir Barcelona oyuncusu olan Arda Turan'ın bu maç öncesinde İspanya'ya götürülmesi gerektiğini savunan sarı kırmızılı taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.

Kamuoyunda da tartışma meselesi olan bu durumla ilgili olarak tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen şöyle konuştu;

"Arda oraya götürülmeliydi ve Arda'da iki takım arasında barış elçisi olarak görev yapardı. Böyle kincilik olmaz!.. Arda'nın ne ayağı kırık, ne kolu çıkık ne de yolda yürüyemeyecek durumda değil."

Gürcan Bilgiç'in yorumu;