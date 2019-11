Galatasaray'da çifte şok: Babel ve Muslera sakatlandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu son maçında Hollanda’nın sahasında Estonya ile oynayacağı müsabaka öncesi Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, kadrodan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Babel’in milli takım kapından ayrılarak takımına geri döndüğü ifade edildi. Elemelerin bitmesine bir maç kalan EURO 2020’ye gitmeyi garantileyen Hollanda’da, Babel’in yanı sıra Virgil van Dijk de kadrodan çıkarılan bir diğer isim oldu.

Galatasaray forvetsiz kaldı

Galatasaray'da Falcao ve Andone'nin sakatlıklarının ardından Ryan Babel de Hollanda Milli Takımı'nda sakatlandı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de bu hafta sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. 3 oyuncunun yokluğunda Fatih Terim'in Adem Büyük'e forma vermesi bekleniyor.

Muslera da kadrodan çıkarıldı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Fernando Muslera'nın da bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.

Babel ve Muslera'nın sağlık durumu hakkındaki açıklamanın İstanbul'da gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacağı bildirildi.