SÜPER LİG

Galatasaray'da çifte şok: Babel ve Muslera sakatlandı

Galatasaray'a milli takıma gönderdiği iki oyuncusundan kötü haber geldi. Fernando Muslera ve Ryan Babel'in sakatlıkları nedeniyle milli takım kadrolarından çıkarıldıkları açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Galatasaray'da Babel bu sezon 16 karşılaşmada 4 gol 1 asist ile oynadı.

Galatasaray'da Babel bu sezon 16 karşılaşmada 4 gol 1 asist ile oynadı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu son maçında Hollanda’nın sahasında Estonya ile oynayacağı müsabaka öncesi Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, kadrodan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Babel’in milli takım kapından ayrılarak takımına geri döndüğü ifade edildi. Elemelerin bitmesine bir maç kalan EURO 2020’ye gitmeyi garantileyen Hollanda’da, Babel’in yanı sıra Virgil van Dijk de kadrodan çıkarılan bir diğer isim oldu.

  • Galatasaray forvetsiz kaldı
  • Galatasaray'da Falcao ve Andone'nin sakatlıklarının ardından Ryan Babel de Hollanda Milli Takımı'nda sakatlandı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de bu hafta sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. 3 oyuncunun yokluğunda Fatih Terim'in Adem Büyük'e forma vermesi bekleniyor.

Muslera da kadrodan çıkarıldı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Fernando Muslera'nın da bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.

Babel ve Muslera'nın sağlık durumu hakkındaki açıklamanın İstanbul'da gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacağı bildirildi.

Muslera, milli takım kampından sakat dönüyor.
Muslera, milli takım kampından sakat dönüyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
"Ben Türküm, Bulgar adı alamam"
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.