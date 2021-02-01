Spor Galatasarayda Gedson Fernandes endişesi Yeni bir Grosskreutz vakası olabilir
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Galatasaray'da Gedson Fernandes endişesi: Yeni bir Grosskreutz vakası olabilir

Galatasaray'ın KAP'a anlaşma bildirimi yaptığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes

Galatasaray'da transferin son saatlerinde Gedson Fernandes endişesi yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Portekizli futbolcunun evraklarını yetiştirmeye çalıştığı ve bu konuda sorun yaşadığı iddia edildi.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar,

"Gedson Fernandes’e lisans çıkarılmaması için kulisler başlamış. İş son dakikaya kaldı ve Galatasaray’a yeni bir Grosskreutz vakası yaşatılabilir!" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi gerçekleşmeyince Gedson Fernandes ile anlaşmaya varmıştı.

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