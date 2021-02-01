Galatasaray'da Gedson Fernandes endişesi: Yeni bir Grosskreutz vakası olabilir

Galatasaray'da transferin son saatlerinde Gedson Fernandes endişesi yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Portekizli futbolcunun evraklarını yetiştirmeye çalıştığı ve bu konuda sorun yaşadığı iddia edildi.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar,

"Gedson Fernandes’e lisans çıkarılmaması için kulisler başlamış. İş son dakikaya kaldı ve Galatasaray’a yeni bir Grosskreutz vakası yaşatılabilir!" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi gerçekleşmeyince Gedson Fernandes ile anlaşmaya varmıştı.