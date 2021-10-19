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Galatasaray'da ikinci yarılar keyif kaçırdı

Galatasaray, sahasında Konyaspor’u tek golle geçse de ikinci yarıdaki futbol soru işaretleri oluşturdu. Konyaspor 12 şut çekerken, sarı-kırmızılılar 3’te kaldı. İkinci devrelerde oyundan düşen Galatasaray’da teknik heyet, durumu masaya yatıracak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda ikinci yarılar keyif kaçırdı
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Süper Lig’deki son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Galatasaray’da alınan sonuçlar yüzleri güldürse de takımın özellikle ikinci yarılarda sergilediği performans taraftarlar ve camiada endişe oluşturuyor.

Sarı-kırmızılı takım, önceki gün sahasındaki maçta Konyaspor karşısında tek golle kazanırken, ikinci 45 dakikada sergilenen vasatı aşamayan futbol keyifleri kaçırdı.

Maçın ikinci yarısında Konyaspor 12 şut çekerken, sarı-kırmızılılar sadece 3 şut kullanabildi. Galatasaray, ikinci yarıda yaptığı paslaşmalarda yüzde 66 başarı oranı yakalarken, konuk ekipte bu oran yüzde 86 oldu. Konyaspor 13 hava topu kazanırken sarı-kırmızılı takım 9’da kaldı. İkinci 45 dakikada topa daha fazla sahip olan da Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlılar, bu alanda yüzde 63.5’luk oran yakalarken, Galatasaray ise yüzde 36.5’ta kaldı. Kaleci Muslera’nın 2 kritik kurtarışı puan kaybını önledi.

Skoru tutamadı

Galatasaray, ligde daha önce yaptıkları Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarda ilk yarıda 2-0 öne geçmelerine karşın ikinci devre yine oyundan düşmüş ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmışlardı. Alanyaspor maçında da 87. dakikada yedikleri golle 3 puandan olmuşlardı. Durumu masaya yatıracak teknik heyet, kondisyon ekibiyle de görüşerek nedenleri ve çözüm yollarını saptamaya çalışacak.

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