SÜPER LİG

Galatasaray'da sakatlık şoku: Kırık tespit edildi

Sarı-kırmızılı kulüp, derbide sakatlanan Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Bayram ile Boyd'un derbideki mücadelesi

Ömer Bayram ile Boyd'un derbideki mücadelesi

Fotoğraf: UMIT BEKTAS / Reuters

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede sakatlık geçiren Ömer Bayram'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncunun elinde kırık tespit edildiği ve ameliyat edileceğini duyurdu.

Resmi siteden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

  • "Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.
  • Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.
  • Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır."

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