Galatasaray'da sakatlık şoku: Kırık tespit edildi

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede sakatlık geçiren Ömer Bayram'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncunun elinde kırık tespit edildiği ve ameliyat edileceğini duyurdu.
Resmi siteden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
- "Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.
- Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.
- Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır."
Medical Park Sağlık Raporu: Ömer Bayram
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Medical Park Sağlık Raporu: Ömer Bayram
Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/DxaTIZklmb
Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/DxaTIZklmb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2020
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