TRANSFER

Galatasaray'da transfer sürprizi: "Önemli bir Alman futbolcuyla anlaşıldığını duydum"

Galatasaray'ın Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra transfere dair önemli bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz

Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Galatasaray, Süper Lig'de ikide iki yaptı. Sarı kırmızılıların ligde 6 puana ulaşması sonrasında gözler takıma yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, katıldığı bir canlı yayında sarı kırmızılı kulübün önemli bir Alman futbolcuyla görüştüğünü ve büyük ölçüde anlaştığını açıkladı.

Levent Tüzemen'in iddialar sonrasında sosyal medyada Alman futbolcunun ismi merak konusu haline geldi.

Son zamanlarda sarı kırmızılıların adı Mario Götze ve Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Sami Khedira ile anılıyordu.

Abdurrahim Albayrak'tan açıklama

  • "Dün akşam geç saatlere kadar Fatih hocam ile bir araya geldik. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray'da transfer bitmez. Her gün Fatih Hoca ile transfer için görüşüyoruz. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim."
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