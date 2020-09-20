Galatasaray, Süper Lig'de ikide iki yaptı. Sarı kırmızılıların ligde 6 puana ulaşması sonrasında gözler takıma yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, katıldığı bir canlı yayında sarı kırmızılı kulübün önemli bir Alman futbolcuyla görüştüğünü ve büyük ölçüde anlaştığını açıkladı.

Levent Tüzemen'in iddialar sonrasında sosyal medyada Alman futbolcunun ismi merak konusu haline geldi.

Son zamanlarda sarı kırmızılıların adı Mario Götze ve Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Sami Khedira ile anılıyordu.

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