Galatasaray'da yılın sporcusu Kerem Aktürkoğlu

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Dursun Özbek ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile kulüp yöneticileri katıldı.

Törende, yılın sporcusu ödülünün Kerem Aktürkoğlu'na verildiği belirtildi. Aktrkoğlu, ödülünü kulüp başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı.

Burada bir konuşma yapan Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın her dönem Galatasaray yönetimine, kulübü yönetenlere, kim olduğuna bakmaksızın destek veren bir kurum olduğunu anlatarak, "Son derece faydalı, üretken, kulübüne katkı vermeye çalışan insanların buluştuğu bir dernek. Faaliyetleri saymakla bitmez. Bugünkü organizasyonları gibi Galatasaray'a emek veren futbolcuları seçerek ödül yarışması da yapan bir kurum. Verdikleri emeklerden dolayı başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Ödülün sahibi Kerem Aktürkoğlu'na teşekkür eden Özbek, "Kerem, transfer olduğu günden beri duruşu, katkısı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırmasından dolayı ona da bir teşekkür gönderiyorum. Ben Kerem'in bundan sonraki dönemde de Galatasaray'a büyük katkılar vereceği ve kulübün başarısı için elinden geleni yapacağından eminim. Yolu, bahtı açık olsun. Sadece Galatasaray'a hizmet etmekle kalmaz, Türk futboluna da yeri geldiği zaman katkı sunar. Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğinden hiç kuşkum yok. Başarılar diliyor, ödül için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ödülüyle poz verdi.

Aktürkoğlu: "Galatasaray başarısı için her şeyi yapacağım"

Ödülünü başkan Dursun Özbek'in elinden aldıktan sonra duygularını aktaran başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dernek üyelerine teşekkür etti.

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Başkan Özbek'e yeni dönemi için hayırlı olsun temennisinde bulunan Aktürkoğlu, "Bundan sonra inşallah Galatasaray'ın hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Aslında heyecanlıyım. Biz futbolcular binlerce kişinin önünde oynadığımızı zaman çok heyecanlanmıyoruz ama böyle ödüller aldığımız zaman heyecanlanıyoruz. Galatasaray'a geldiğim zaman hayallerim vardı. Kendime şartlar koşmuştum. Adım adım gerçekleştiriyorum. Gene hayallerim var ve geri durmayacağım. Öncelikle Galatasaray'ın başarısı için... Sonraki süreçte futbol bize neler getirir bilmiyorum. Futbolum için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu: "Kerem burada takımın parlayan yıldızı oldu"

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü son 15 yıldır aralıksız gerçekleştirdiklerini, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından gene birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bu yıl da ödülümüzü Türk bir futbolcu kazandı. Kerem, geçen yıl gösterdiği performansla, dernek üyelerinden en çok oyu alarak birinci seçildi. Kendisini kutluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a geliş hikayesinin bilindiğini ve onun Erzincan'daki başarılarından sonra Galatasaray'da herkesi heyecanlandırdığını dile getiren Hatipoğlu, "Kerem burada takımın parlayan yıldızı oldu. Umarım yeteneğiyle geldiği kulüpte, karakteriyle uzun yıllar hizmet edecek, kulübümüze Avrupa'da nice başarılar kazandıracak" şeklinde görüş belirtti.

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