SÜPER LİG

Galatasaray'da Younes Belhanda idmana çıktı mı?

Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yok

Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda son günlerde yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmana katılmadı.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray bugün fizik ağırlıklı bir idman programı üzerinde çalıştı.

Galatasaray bugün fizik ağırlıklı bir idman programı üzerinde çalıştı.

Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı.

Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı.

Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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