Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba ilk maçında sosyal medyayı salladı

Galatasaray'da geçirdiği sakatlıklar sebebiyle beklentileri karşılayamayan ve eski takımı Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Emre Akbaba, çıktığı ilk maçta dikkatleri üzerine çekti.
Milli futbolcu, 1-0 kazanılan karşılaşmada atılan tek golün asistini yaparken sahanın en çok mesafe kat eden ismi oldu.
Alanyasporlu taraftarlar da takımlarına geri dönen Emre Akbaba için sevgi gösterilerinde bulundu.
- Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla çıktığı 73 maçta 14 gol atmış 8 de asist yapma başarısı göstermişti.
Alanyaspor, Emre Akbaba'nın 11'de başladığı mücadelede GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Alanyaspor'a dönen Emre Akbaba, ilk maçında tek golün asistini yaparken; 12,826 km ile sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. pic.twitter.com/o4sPBacTTV
Alanyaspor'a dönen Emre Akbaba, ilk maçında tek golün asistini yaparken; 12,826 km ile sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. pic.twitter.com/o4sPBacTTV— FutStats™ (@FutStat) September 13, 2021