Spor Galatasaraydan ayrılan Emre Akbaba ilk maçında sosyal medyayı salladı
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Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba ilk maçında sosyal medyayı salladı

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan ayrılarak eski takımı Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba, çıktığı ilk maçta dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan ayrılan Emre Akbaba ilk maçında sosyal medyayı salladı
Emre Akbaba'nın gol sevinci.

Galatasaray'da geçirdiği sakatlıklar sebebiyle beklentileri karşılayamayan ve eski takımı Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Emre Akbaba, çıktığı ilk maçta dikkatleri üzerine çekti.

Milli futbolcu, 1-0 kazanılan karşılaşmada atılan tek golün asistini yaparken sahanın en çok mesafe kat eden ismi oldu.

Alanyasporlu taraftarlar da takımlarına geri dönen Emre Akbaba için sevgi gösterilerinde bulundu.

  • Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla çıktığı 73 maçta 14 gol atmış 8 de asist yapma başarısı göstermişti.

Alanyaspor, Emre Akbaba'nın 11'de başladığı mücadelede GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

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