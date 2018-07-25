SÜPER LİG

Galatasaray'dan Höwedes ve Teodorczyk hamlesi

Galatasaray Kulübü, mali yapı sebebiyle diğer kulüpler gibi vasat bir yaz transfer dönemi geçiriyor. Sattığın kadar al cezası sebebiyle oyuncu satışı yapmadan transfer yapamayan sarı kırmızılılar kiralık olarak alabileceği isimler için girişimlerde bulunuyor. Bu sebeple Schalke o4'ten Höwedes'i kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, Anderlecht'in golcüsü Teodorczyk için de oyuncu satılması halinde harekete geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Höwedes&Teodorczyk

Höwedes&Teodorczyk

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde vasat geçen transfer sezonu ligin başlamasına kısa bir süre kala hareketlendi. Sarı kırmızılılar defans bölgesine takviye yapmak için Schalke o4'ten Höwedes'i kiralık almak için gündemine aldı. Yönetimin bir diğer hedefi ise forvet oyuncusu Teodorczyk.

Galatasaray yönetimi, 'Sattığın kadar al' cezası sebebiyle kiralık oyuncu peşine düşerken ciddi bir bedelle oyuncu satılması halinde ise Anderlecht'in forveti Teodorczyk ismini gündemine alacak.

Alman basını Höwedes'in kiralanması için Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğunu iddia ederken Teodorczyk'un menajeri Marcin Kubacki de 27 yaşındaki Polonyalı forvetin Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı. Kubacki konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

  • "Galatasaray bizim için ciddi bir seçenek. Türk kulübünün bu transferi bitirebilmek için yeterli imkanı var"

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