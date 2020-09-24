UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu: Maç deplasmanda oynanacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibinin kim olacağı belli oldu. Hajduk Split'i eleyen sarı kırmızılılar önümüzdeki hafta İskoç deviyle karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi AA
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek.

Galatasaray, Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek tur atlayan Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Sarı kırmızılıların rakibi Rangers'ın teknik direktörlüğünü İngiliz efsane oyuncu Steven Gerrard yapıyor. Rangers'ın kadrosunda Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de bulunuyor.

Belhanda kilidi açtı Galatasaray Avrupa Ligi'nde turladı
Belhanda kilidi açtı Galatasaray Avrupa Ligi'nde turladı

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada Younes Belhanda ve 86'ncı dakikada Ryan Babel kaydetti.Maçtan dakikalar;7’nci dakikada Gyurcso’nun kullandığı serbest vuruşta Juric’in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.21’inci dakikada Gyurcso’nun sol kanattan içeri kestiği ortada Linnes’ten seken topa Jradi röveşata vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.26’ncı dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda Marcao’nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.36’ncı dakikada Ömer Bayram ile hızlı çıkan Galatasaray’da bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, topu düzgün kontrol edemedi ve kaleci Posavec topa sahip oldu.41’inci dakikada Linnes’in sağ kanattan içeri kestiği ortada Diagne’nin yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.52’nci dakikada hızlı çıkan Galatasaray’da Diagne pasını sağ kanattaki Linnes’e aktardı. Linnes’in içeri çevirdiği topu Ömer Bayram, Diagne’nin önüne bıraktı. Diagne’nin ceza sahası içerisinde yaptığı ilk vuruş savunmadan dönerken, ikinci vuruş ise üstten auta gitti.53’üncü dakikada Feghouli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği ortada Babel müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu dışarı yolladı.55’inci dakikada Diamantakos savunma arkasına hareketlendi ve ceza sahasında topla buluştu. Diamantakos’un içeri çevirdiği ortada Caktas kötü bir vuruş yaparak kaleyi bulamadı.58’inci dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda seken topa ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Feghouli, topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, altıpas içinde bulunan Diagne için ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.75’inci dakikada Belhanda’nın ceza sahası içinde havalandırdığı topa röveşata vuruş yapan Diagne’nin şutunu kaleci Posavec son anda kornere çeldi.77’nci dakikada Emre Taşdemir’in sol kanattan içeri yerden kestiği ortaya Belhanda’nın yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.86'ncı dakikada Marcao sol kanattan ceza sahası içerisine sokuldu ve altıpasta bulunan Babel'e yerden sert bir top kesti. Babel topu boş kaleye yuvarladı: 2-0.Fatih Terim, Avrupa arenasında Galatasaray&#39;ın başında çıktığı 10 ön eleme turu maçını da kazandı ve toplam 28 gol sevinci yaşadı. (Opta) pic.twitter.com/D97jTQ3Mqj&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2020 Galatasaray’dan üst üste 4. galibiyetGalatasaray bu sezon Süper Lig’de 2, Avrupa’da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı. Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i, Avrupa’da Neftçi Bakü’yü mağlup etmişti. Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.Ryan Babel bu sezonki ilk golünü attıGalatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, bu sezonki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split karşısında kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında Marcao’nun pasında kale önünde boş olan Babel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.Babel &amp; Marcao 👀 pic.twitter.com/2gCjWBXJ8f&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2020

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