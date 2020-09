Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu: Maç deplasmanda oynanacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek.

Galatasaray, Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek tur atlayan Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Sarı kırmızılıların rakibi Rangers'ın teknik direktörlüğünü İngiliz efsane oyuncu Steven Gerrard yapıyor. Rangers'ın kadrosunda Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de bulunuyor.

Ianis Hagi playing Galatasaray next Thursday in the Europa League, in Glasgow. Only one winner.



Galatasaray is the team he loves and which he dreams of playing for one day, wearing the number 10 just like his father did. Ianis is born in Istanbul! pic.twitter.com/vHzrxcTqJB — Emanuel Roşu (@Emishor) September 24, 2020