Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Haland gol makinesi oldu

Geçtiğimiz sezon Molde'de gösterdiği performansla Galatasaray'ın transfer listesine giren Erling Braut Haland, Salzburg'un kulübüyle anlaşması sonrasında bu Avusturya'ya gitmişti.

Haland yeni takımında şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 9 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki golcünün gösterdiği performans sonrasında adı büyük takımlarla da anılmaya başlandı.

Salzburg'un 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Haland'ın piyasa değerinin sezon sonunda 15 milyon euroya ulaşabileceği aktarıldı.

Alman ekibi Leipzig ile ortak olan Salzburg'un anlaşma gereği Haland'ı yeni sezonda Bundesliga'ya gönderebileceği konuşuluyor.