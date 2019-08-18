Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Haland gol makinesi oldu
SÜPER LİG

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Haland gol makinesi oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer etmek istediği Norveçli forvet oyuncusu Erling Braut Haland, Salzburg'a 4 milyon euro bedelle imza atmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dev takımların transfer listesine girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erling Braut Haland, Salzburg'ta çıktığı 10 maçta 10 gol attı.

Erling Braut Haland, Salzburg'ta çıktığı 10 maçta 10 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Molde'de gösterdiği performansla Galatasaray'ın transfer listesine giren Erling Braut Haland, Salzburg'un kulübüyle anlaşması sonrasında bu Avusturya'ya gitmişti.

Haland yeni takımında şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 9 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki golcünün gösterdiği performans sonrasında adı büyük takımlarla da anılmaya başlandı.

Salzburg'un 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Haland'ın piyasa değerinin sezon sonunda 15 milyon euroya ulaşabileceği aktarıldı.

Alman ekibi Leipzig ile ortak olan Salzburg'un anlaşma gereği Haland'ı yeni sezonda Bundesliga'ya gönderebileceği konuşuluyor.

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