SERİE A

Gattuso'nun kız kardeşi 37 yaşında hayatını kaybetti

Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca, hastalığı nedeniyle hayata veda etti.

Haber Merkezi AA
Gattuso için birçok futbolcu başsağlığı mesajı yayınladı.

Gattuso için birçok futbolcu başsağlığı mesajı yayınladı.

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA / Reuters

İtalya basınında yer alan haberlerde, hastalığı nedeniyle şubat ayından bu yana Varese kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan Francesca'nın yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Gennaro Gattuso'nun futbolculuğu döneminde uzun yıllar boyunca formasını giydiği İtalya ekibi Milan, Twitter hesabından eski futbolcusuna başsağlığı dileyerek, "Francesca Gattuso, hastalığa karşı güçlü bir duruş sergiledi ve yaşamı boyunca Milan kentine ve kulübüne güç verdi. Gennaro, senin ve ailenin sonsuz acısını paylaşıyoruz. Huzur içinde uyu Francesca" mesajını paylaştı.

  • Francesca Gattuso, Milan'da uzun yıllar boyunca sekreterlik görevini üstlenmişti.

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