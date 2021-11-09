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Gavranovic'ten dikkati çeken performans

Yukatel Kayserispor’un İsveçli futbolcusu Mario Gavranovic, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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Haber Merkezi İHA
Gavranovicten dikkati çeken performans
Gavranovic'in Kayserispor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yukatel Kayserispor ligin 12. haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 2-1 kazandığı maçta takımın ikinci golünü Mario Gavranovic attı.

Kayserispor formasıyla beşinci maçına çıkan İsveçli forvet oyuncusu, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçını da boş geçmedi.

Fenerbahçe maçının 61. dakikasında topu ağlara göndererek skoru 2-0 yapan Mario Gavranovic, 66 dakika sahada kaldı.

  • Gavranovic bu sezon oynadığı 5 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.

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Mario Gavranovic (@gavra7)'in paylaştığı bir gönderi


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