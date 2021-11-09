Gavranovic'ten dikkati çeken performans

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Cumhurbaşkanı Erdoğan EPDK Hizmet Binası açılışında konuştu: Karadeniz ve Akdeniz'de ne var ne yok çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde konuştu. Burada Karadeniz ve Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına değinen Erdoğan "Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Muhalefet koruk diyor. Siz ne derseniz diyin, gemi sayımızı da artıracağız. Akdeniz'de de, Karadeniz'de de ne var ne yok çıkaracağız. Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.