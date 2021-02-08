Gaziantep evinde Göztepe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Papy Djilobodji ve 76. dakikada Kevin Mirallas kaydetti. Ayrıca Göztepe'nin atmış olduğu 2 gol VAR kararıyla iptal edilirken, aynı zamanda 1 gol de ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 38'e yükseltirken, Göztepe ise 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



