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Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sürüyor

Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep FK kaç maçtır kazanamıyor?
Gaziantep FK'nın Başakşehir maçındaki 11'i

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 12. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Kayserispor'a 2-1 yenilirken, Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Giresunspor'a 2-1 yenildi.

Dün de evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligin 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarısının son haftasında ise sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Gaziantep FK, 18 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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