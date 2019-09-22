Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Süper Lig'in ilk 4 haftasını galibiyetle kapatan ve liderlik koltuğunun sahibi olan Aytemiz Alanyaspor, 5. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı.

Ev sahibi ekibin golünü 45+2. dakikada penaltıdan Stancu kaydederken, Alanyaspor'un golünü ise 66. dakikada Ceyhun attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Diallo, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse