Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
SÜPER LİG

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Süper Lig'in 5. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi AA
Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasını galibiyetle kapatan ve liderlik koltuğunun sahibi olan Aytemiz Alanyaspor, 5. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı.

Ev sahibi ekibin golünü 45+2. dakikada penaltıdan Stancu kaydederken, Alanyaspor'un golünü ise 66. dakikada Ceyhun attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Diallo, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

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