Nefes kesen son: Lider başkentten çıkamadı

Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları nefes kesen mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golü, 83. dakikada penaltıdan Bakasetas'tan geldi. Yunan futbolcu, 90+5. dakikada bir kez daha beyaz noktaya geldi ama Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt bu sefer gole izin vermedi.
- Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan lider Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.
Yorum