SÜPER LİG

Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Nefes kesen son: Lider başkentten çıkamadı

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Akdeniz ekibi, 90+5. dakikada kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliği takımının gol sevinci

Gençlerbirliği takımının gol sevinci

Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları nefes kesen mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golü, 83. dakikada penaltıdan Bakasetas'tan geldi. Yunan futbolcu, 90+5. dakikada bir kez daha beyaz noktaya geldi ama Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt bu sefer gole izin vermedi.

  • Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan lider Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

Kayserispor, Göztepe deplasmanından puanla döndü
Kayserispor, Göztepe deplasmanından puanla döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golübü 86. dakikada Soner Aydoğdu kaydederken, Kayserispor'un golünü ise 73. dakikada Pedro Henrique attı.Bu sonucun ardından Göztepe puanını 15'e, Kayserispor ise 9'a yükseltti.Gelecek hafta Göztepe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.


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